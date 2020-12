Municipio I | inizia raccolta giochi nuovi da donare

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Roma – “Per moltissimi bambini e bambine questo sara’ un Natale diverso, piu’ solitario, piu’ incerto. Molte famiglie stanno vivendo grandi difficolta’ e noi comeRoma I Centro con il Patto di Comunita’ stiamo attivando tutta la rete solidale sul territorio per non lasciare nessuno da solo.” “Cibo, medicine, prodotti, servizi. Ma ci sono anche i bambini, che in questa pandemia stanno soffrendo su tanti piani. L’isolamento, la didattica a distanza, la paura di perdere i propri cari, il dolore di non rivedere i nonni, il peso delle difficolta’ delle famiglie che inevitabilmente ha una ripercussione anche sui piu’ piccoli.” “Vorremmo che tutte e tutti i bambini possano trovare sotto l’albero un gioco, un dono, un pensiero, perche’ la felicita’ si coltiva anche con i piccoli gesti e Natale e’ il momento dei sogni, della magia, delle luci e delle speranze.” “Per ...