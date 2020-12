Moncler compra l'italiana Stone Island. La Borsa festeggia

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Gli analisti sono convinti che Ruffini riuscirà a far crescere il marchio modenese e a creare valore, senza creare sovrapposizioni con la società del piumino

repubblica : Moncler compra Stone Island. Operazione da oltre un miliardo [aggiornamento delle 10:44] - susy19711 : RT @pdilor: Accordo tra due marchi iconici degli anni ottanta... - Ma_Madonia : RT @dariodivico: Sacchi - Moncler compra Stone Island. Operazione da 1,15 miliardi di euro - pdilor : Accordo tra due marchi iconici degli anni ottanta... - blidonni : RT @dariodivico: Sacchi - Moncler compra Stone Island. Operazione da 1,15 miliardi di euro -

Ultime Notizie dalla rete : Moncler compra

Shopping di fine anno per Moncler che compra Stone Island. Dopo un avvio in rosso, con cali di quasi il 2%, il titolo del gruppo guidato da Remo Ruffini ha letteralmente ribaltato la giornata di Borsa ...Gli analisti sono convinti che Ruffini riuscirà a far crescere il marchio modenese e a creare valore, senza creare sovrapposizioni con la società del piumino ...