Metal Gear Solid: Oscar Issac sarà Solid Snake nel film dedicato al videogame (Di lunedì 7 dicembre 2020) Oscar Issac vestirà i panni dell'agente segreto Solid Snake nel film dedicato alla saga di Metal Gear Solid. Leggi su nospoiler (Di lunedì 7 dicembre 2020)vestirà i panni dell'agente segretonelalla saga di

foto_nerd : Oscar Isaac sarà Solid Snake nella trasposizione live action di Metal Gear Solid: ecco tutti i dettagli!… - Lucaaffigi : RT @CieloGore: Confessione notturna: non ho mai giocato a un Metal Gear - matteodessilani : @PioFel_ @CieloGore Vabbè calcola che Ocarina of Time e Breath of the Wild sono tra i migliori videogiochi di sempr… - ispioggia : @RossoAIIenatore @CieloGore nope, solo metal gear solid 1 e 4 se non ricordo male. il 3 per esempio è uscito su 3DS - ispioggia : @RossoAIIenatore @CieloGore sul gameplay nulla da dire perché è metal gear al suo massimo, ma dico solo che ho pian… -