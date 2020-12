Mariah Carey: un’importante novità per All I Want For Christmas (Di lunedì 7 dicembre 2020) “All I Want For Christmas” di Mariah Carey è una delle canzoni di Natale più famose e allegre di tutti i tempi. Una di quelle che non può mancare nella playlist di Natale per intenderci. Mariah Carey: finalmente All I Want For Christmas in cima alle classifiche? Il classico natalizio di Mariah Carey “All I Want for Christmas Is You” ha finalmente raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito, 26 anni dopo la sua uscita. Ora, la superstar cinquantenne ha fatto la storia mentre la sua melodia iconica raggiunge il primo posto nella classifica The Official Big Top 40. La canzone ha raggiunto solo il numero sei nelle classifiche globali negli anni precedenti, ma grazie a ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 7 dicembre 2020) “All IFor” diè una delle canzoni di Natale più famose e allegre di tutti i tempi. Una di quelle che non può mancare nella playlist di Natale per intenderci.: finalmente All IForin cima alle classifiche? Il classico natalizio di“All IforIs You” ha finalmente raggiunto il primo posto nelle classifiche del Regno Unito, 26 anni dopo la sua uscita. Ora, la superstar cinquantenne ha fatto la storia mentre la sua melodia iconica raggiunge il primo posto nella classifica The Official Big Top 40. La canzone ha raggiunto solo il numero sei nelle classifiche globali negli anni precedenti, ma grazie a ...

