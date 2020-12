Il western di Tom Hanks racconta il Far West di oggi

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Sara Frisco Nel film "Notizie dal mondo" spiega ai cowboys come evitare le fake news. L'attore: "Divulgo solo la verità" La necessità di divulgare la verità. In un mondo in cui il tema del contrasto alla fake news è sempre più incisivo, un filmambientato nell'epoca immediatamente successiva alla guerra di secessione diventa di attualità. Il protagonista di Notizie dal mondo è Tomed il film, di Paul Greengrass che già av eva collaborato conin Captain Phillips - Attacco in mare aperto,la storia del capitano Kidd, veterano di tre guerre, che attraversa gli Stati Uniti perre alle analfabete popolazioni dell'America rurale le notizie dal mondo. Nel suo viaggio incontra Johanna, interpretata dalla giovane attrice tedesca Helena ...

Ultime Notizie dalla rete : western Tom

iCrewPlay.com

La necessità di divulgare la verità. In un mondo in cui il tema del contrasto alla fake news è sempre più incisivo, un film western ambientato nell'epoca immediatamente successiva alla guerra di seces ...Notizie dal Mondo che ha come titolo originale News of the World sembra più un appellattivo ad un talk show dedicato alla politica o altro. In realtà è la trasposizione cinematografica della novella d ...