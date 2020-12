Il CdM fermato dal Covid | non dalla crisi di governo

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Radio Parlamento oggi racconta di unche in vista del voto sulla riforma del Mes dovrebbe riuscire a salvarsi. Le minacce dunque disembrano essere state superate. Spaventa di più la positività aldella Lamorgese e l'isolamento di Di Maio e Bonafede che altro. Non pensate però dietro ci sia chissà quale nuova unità nella maggioranza o progetto comune. A tenere in vita l'esecutivo giallorosso (il condizionale è d'obbligo quando c'è di mezzo Renzi) è semplicemente una questione di sopravvivenza e di interesse personale. Renziani, grillini ma anche le annunciate stampelle di Forza Italia arrivano tutte da quei partiti il cui eventuale ritorno alle urne con il conseguente crollo di voti ed eletti significherebbe la perdita della tanto amata poltrona. Puro istinto di sopravvivenza. Intanto però i problemi restano, e non ...

Ultime Notizie dalla rete : CdM fermato

Panorama

Recovery Fund protagonista del Consiglio dei ministri oggi: il Governo Conte deve decidere come strutturare il piano per le risorse UE. Al momento, però, il Cdm è stato sospeso per via della positivit ...Sale la tensione nella maggioranza alla vigilia del voto. Andrea Marcucci, capogruppo del Pd al Senato: non lascio a Renzi il campo sulle ...