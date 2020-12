Il Benevento | il punto d’oro e l’importanza di conoscersi

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiEsattamente un anno fa ilstava spiccando il volo verso un’inevitabile promozione in serie A. Nove punti di vantaggio sulla terza dopo quindici giornate, venticinque gol fatti e nove subiti (di cui quattro in un solo match, a Pescara). Eppure – nonostante un quadro statisticamente idilliaco – diversi addetti ai lavori dal palato fine nutrivano perplessità sul gioco espresso dalla squadra di Inzaghi, reputato inferiore a quello di almeno due squadre del torneo cadetto. Premessa doverosa, perché lo spirito ritrovato sta tornando decisamente utile ai giallorossi. La gara di Parma, per conduzione e solidità, ha ricordato ildi un anno fa. Meglio, quella vista in campo al Tardini non è parsa altro che la versione “S” di un iPhone ben riuscito. E’ bastato qualche accorgimento tecnico per far sì che non si ...