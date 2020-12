Ikea aiuta i teatini in difficoltà | 1750 pasti e 850 pacchi di prodotti alimentari per le famigli

Ultime Notizie dalla rete : Ikea aiuta

ChietiToday

Ikea, in questo difficile anno che sta volgendo al termine, ha deciso di supportare la comunità torinese che più necessita di aiuto. I co-workers sono infatti stati coinvolti in un progetto di donazio ...Al via il Green Friday: dal 27 novembre al 6 dicembre, Ikea ricompra i mobili usati per dare loro una seconda vita Quest’anno, invece di ...