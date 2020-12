Governo Conte a un passo dalla crisi: Renzi non firma la riforma del Mes (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il Governo guidato da Giuseppe Conte rischia seriamente la crisi sulla riforma del Mes, la mozione in votazione il 9 dicembre non ha la maggioranza. Come amava ripetere l’immensa scrittrice inglese Agatha Christie, “un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova” e nel caso della possibile crisi del Governo guidato da Giuseppe Conte siamo in presenza sia dei tre indizi che della prova. Vediamoli nel dettaglio crisi di Governo sul Mes, il partito di Renzi si sfila Partiamo dalla prova. E’ di questa sera, lunedì 7 dicembre, la notizia, diffusa dall’Ansa che il Governo si presenterà in Senato, mercoledì 9 dicembre, per la ... Leggi su ck12 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Ilguidato da Giusepperischia seriamente lasulladel Mes, la mozione in votazione il 9 dicembre non ha la maggioranza. Come amava ripetere l’immensa scrittrice inglese Agatha Christie, “un indizio è un indizio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi fanno una prova” e nel caso della possibiledelguidato da Giuseppesiamo in presenza sia dei tre indizi che della prova. Vediamoli nel dettagliodisul Mes, il partito disi sfila Partiamoprova. E’ di questa sera, lunedì 7 dicembre, la notizia, diffusa dall’Ansa che ilsi presenterà in Senato, mercoledì 9 dicembre, per la ...

Capezzone : +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 2 (grazie a @strange_days_82 e a Kasper_Carlo) Piano diabolico… - fattoquotidiano : Salvare il governo Conte o aprire una crisi in piena pandemia. La posta in gioco è alta. E le prossime 72 ore, quel… - AnnalisaChirico : ‘Paradosso: il governo nato per contrastare gli antieuropeisti non ha una politica comune in Europa. Il voto di mer… - pasquinonaz : RT @Libero_official: #SondaggioSwg per #Mentana, solo 3 italiani su 10 vogliono andare avanti con questo governo #Conte: salgono le richies… - ventoc : RT @Capezzone: +++Ieri a @staseraitalia #staseraitalia+++ CLIPPINO 2 (grazie a @strange_days_82 e a Kasper_Carlo) Piano diabolico di Conte… -