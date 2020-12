Gioca ad indovina il personaggio di Natale assieme ai tuoi bambini

Leggi su chedonna

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Un gioco per ilin compagnia dei proprisenza spendere tanti soldi. Basteranno cartoncini e colori. Vediamo. La pandemia da Coronavirus ci costringe a restare a casa e non poter fare passeggiate in compagnia dei nostrioppure attività all’aperto che possano coinvolgere l’intera famiglia per un. Il 2020 ci L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it