"Genovese a letto con la ragazza e gli amici, molto prima della violenza". La "serata perversa", tutto ripreso: spunta il video (Di lunedì 7 dicembre 2020) Una narrazione nuova e spiazzante quella che Daniele Leali, il cosiddetto braccio destro di Alberto Genovese, ha fatto ieri in collegamento da Bali con Non è l'Arena, il programma di Massimo Giletti su La7. Leali, amico dell'ex ad di Facile.it, si occupava di stilare le liste degli invitati alle feste che si tenevano sulla terrazza Sentimento, luogo di presunti stupri e violenze a Milano. L'uomo ha raccontato di un incontro perverso tra Genovese e la ragazza che sarebbe stata abusata ad Ibiza. "C'è un video che la magistratura vedrà", ha detto Leali, facendo riferimento a una notte di giugno a Milano, dove la presunta vittima avrebbe trascorso una serata di perversioni con una sua amica, un amico di Leali e Alberto Genovese. "Le telecamere hanno registrato tutto.

