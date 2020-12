Fortnite, in arrivo il crossover del film Predator (Di lunedì 7 dicembre 2020) I cacciatori sono l’attrazione principale di Fortnite Capitolo 2, Stagione 5. La storia della stagione “Zero Point” di Fortnite fa seguito alla Stagione 4, a tema Marvel Comics, radunando personaggi provenienti da diversi universi attraverso una spaccatura creata dall’invasione di Galactus, tra cui icone della cultura pop come Din Djarin (Mando) della serie Disney+ The Mandalorian e Kratos di God of War dei Santa Monica Studio. I fan del popolare titolo battle royale hanno ipotizzato altri personaggi che potrebbero apparire come skin adatte al tema, come Samus Aran della serie Metroid. Tuttavia, le fughe di notizie hanno suggerito l’arrivo su Fortnite di contendenti più seri come Master Chief di Halo nel prossimo futuro, e i fan hanno anche notato indizi intorno alla mappa di gioco e al materiale promozionale di ... Leggi su nonsolo.tv (Di lunedì 7 dicembre 2020) I cacciatori sono l’attrazione principale diCapitolo 2, Stagione 5. La storia della stagione “Zero Point” difa seguito alla Stagione 4, a tema Marvel Comics, radunando personaggi provenienti da diversi universi attraverso una spaccatura creata dall’invasione di Galactus, tra cui icone della cultura pop come Din Djarin (Mando) della serie Disney+ The Mandalorian e Kratos di God of War dei Santa Monica Studio. I fan del popolare titolo battle royale hanno ipotizzato altri personaggi che potrebbero apparire come skin adatte al tema, come Samus Aran della serie Metroid. Tuttavia, le fughe di notizie hanno suggerito l’sudi contendenti più seri come Master Chief di Halo nel prossimo futuro, e i fan hanno anche notato indizi intorno alla mappa di gioco e al materiale promozionale di ...

tech_gamingit : Commando di neve comparirà in Fortnite come personaggio non giocante presso la stazione meterologica durante le fes… - oOShinobi777Oo : Commando di neve comparirà in Fortnite come personaggio non giocante presso la stazione meterologica durante le fes… - MicrosoftRTweet : RT @pcexpander: Fortnite: pubblicato un trailer per festeggiare l’arrivo del bundle Ride bene chi ride ultimo - AppleRTweet : RT @pcexpander: Fortnite: pubblicato un trailer per festeggiare l’arrivo del bundle Ride bene chi ride ultimo - pcexpander : Fortnite: pubblicato un trailer per festeggiare l’arrivo del bundle Ride bene chi ride ultimo… -