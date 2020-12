Finora bene, ma lavoriamo per le prossime elezioni (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Francesco Biglieri, Martina Draghi, Paolo Pagani, Carlo Porcari della Direzione nazionale di Articolo UNO) La nascita del governo giallorosso nel settembre 2019 è stata per Articolo UNO una vittoria indubitabile. È giusto ricordare che è l’unico soggetto politico che ha convintamente scommesso sulla formazione della nuova maggioranza, senza dover fare capriole o piroette. La significativa presenza al governo, in rappresentanza di LeU, con il segretario Roberto Speranza al ministero della Salute e con Cecilia Guerra al ministero dell’Economia e delle Finanze, è il premio di tale coerenza. Sopratutto è un’opportunità irripetibile per dare un impulso a due obiettivi: il consolidamento di questa maggioranza parlamentare e la sua trasformazione in maggioranza politica con una prospettiva che traguardi la legislatura, il rinnovamento della sinistra ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) (Questo post è stato scritto insieme a Francesco Biglieri, Martina Draghi, Paolo Pagani, Carlo Porcari della Direzione nazionale di Articolo UNO) La nascita del governo giallorosso nel settembre 2019 è stata per Articolo UNO una vittoria indubitabile. È giusto ricordare che è l’unico soggetto politico che ha convintamente scommesso sulla formazione della nuova maggioranza, senza dover fare capriole o piroette. La significativa presenza al governo, in rappresentanza di LeU, con il segretario Roberto Speranza al ministero della Salute e con Cecilia Guerra al ministero dell’Economia e delle Finanze, è il premio di tale coerenza. Sopratutto è un’opportunità irripetibile per dare un impulso a due obiettivi: il consolidamento di questa maggioranza parlamentare e la sua trasformazione in maggioranza politica con una prospettiva che traguardi la legislatura, il rinnovamento della sinistra ...

(Questo post è stato scritto insieme a Francesco Biglieri, Martina Draghi, Paolo Pagani, Carlo Porcari della Direzione nazionale di Articolo UNO)La nascita del governo giallorosso nel ...

