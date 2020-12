Fedez e Chiara Ferragni ricevono l’Ambrogino d’oro, le motivazioni e il discorso di Sala (Di lunedì 7 dicembre 2020) Fedez e Chiara Ferragni ricevono l’Ambrogino d’oro di Milano nella cerimonia che si è tenuta stamattina a Palazzo Marino, per la prima volta a porte chiuse. Fondamentale il loro supporto all’ospedale San Raffaele durante la pandemia. Nell’Italia colpita dal Covid-19, anche la tradizionale cerimonia di consegna dell’Ambrogino d’oro è stata costretta a qualche limitazione soppiantata dalla diretta streaming accessibile a tutti. La cerimonia si è tenuta nella Sala Alessi del Comune di Milano, nel pieno centro della città, a Palazzo Marino. Presente il sindaco Giuseppe Sala che con il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè e con i capigruppo ha consegnato i riconoscimenti da parte del Comune di Milano ai ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020)di Milano nella cerimonia che si è tenuta stamattina a Palazzo Marino, per la prima volta a porte chiuse. Fondamentale il loro supporto all’ospedale San Raffaele durante la pandemia. Nell’Italia colpita dal Covid-19, anche la tradizionale cerimonia di consegna delè stata costretta a qualche limitazione soppiantata dalla diretta streaming accessibile a tutti. La cerimonia si è tenuta nellaAlessi del Comune di Milano, nel pieno centro della città, a Palazzo Marino. Presente il sindaco Giuseppeche con il presidente del Consiglio comunale Lamberto Bertolè e con i capigruppo ha consegnato i riconoscimenti da parte del Comune di Milano ai ...

