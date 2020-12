F1, Russell ringrazia la Mercedes: ecco tutti i tabù spezzati a Sakhir (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non ha vinto la gara né è salito sul podio, ma George Russell è stato il grande protagonista della prima edizione del GP Sakhir. L'esordio sulla Mercedes gli ha infatti permesso di cancellare una ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non ha vinto la gara né è salito sul podio, ma Georgeè stato il grande protagonista della prima edizione del GP. L'esordio sullagli ha infatti permesso di cancellare una ...

Ultime Notizie dalla rete : Russell ringrazia Russell ringrazia la Mercedes: tutti i tabù spezzati a Sakhir La Gazzetta dello Sport LIVE F1, GP Sakhir in DIRETTA: il trionfo di Perez. Verstappen accusa Leclerc, penalizzato per Abu Dhabi. Vettel: “Non potevo fare niente”

69/87 SI RIPARTE!!! Perez parte e Stroll quasi tampona Ocon!!! Russell in scia a Bottas!!! 68/87 Ultimo giro con la SC, i primi 4 sono con le hard, Russell ha le medie e ci proverà! 67/87 Siamo ormai ...

F1: il Sakhir è una grande sorpresa. Prima vittoria per Perez ma deve ringraziare Russell

La gara si conclude con primati e inaspettati protagonisti. Un possibile game changer per l'impatto sul mercato piloti e sulla reputazione di tanti piloti di primo piano ed emergenti ...

