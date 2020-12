Elisabetta Gregoraci parla della notte che ha passato da sola con Pierpaolo e scherza: “Abbiamo fatto l’amore” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nelle ultime settimane Elisabetta Gregoraci ha abbandonato la rigidità che l’ha contraddistinta all’inizio di questo GF Vip. La conduttrice non solo si è lasciata andare a diverse litigate trash, ma ha anche iniziato ad essere più autoironica. Ieri mentre era ancora in Cucurio Tommaso Zorzi le ha fatto qualche domanda scomoda ed EliGreg ha risposto dicendo di aver consumato con Pierpaolo Pretelli. “Abbiamo fatto colazione prima. Se abbiamo limonato? Amore abbiamo fatto l’amore però non volevo dirlo perché doveva essere una clip di domani. La sua vicinanza a me non l’ha fatto dormire”. Non solo questo è stato uno scherzo di Elisabetta, ma io dubito che anche fuori dalla casa si realizzerà il sogno di Pier. Tommaso:‘Il pacco di Pier è ... Leggi su biccy (Di lunedì 7 dicembre 2020) Nelle ultime settimaneha abbandonato la rigidità che l’ha contraddistinta all’inizio di questo GF Vip. La conduttrice non solo si è lasciata andare a diverse litigate trash, ma ha anche iniziato ad essere più autoironica. Ieri mentre era ancora in Cucurio Tommaso Zorzi le haqualche domanda scomoda ed EliGreg ha risposto dicendo di aver consumato conPretelli.colazione prima. Se abbiamo limonato? Amore abbiamol’amore però non volevo dirlo perché doveva essere una clip di domani. La sua vicinanza a me non l’hadormire”. Non solo questo è stato uno scherzo di, ma io dubito che anche fuori dalla casa si realizzerà il sogno di Pier. Tommaso:‘Il pacco di Pier è ...

Parpiglia : #gfivp io so chi ha ragione in questa rissa #gregoraci vs #salemi . ELISABETTA PERCHÉ SO... perché c ero... Amen - WallsStreaming : Che vi piaccia o meno sono molto poche le persone che verranno ricordate per questa edizione. Come cast corale molt… - MadameBlanc1 : Stasera inizierò a seguire la puntata solo dopo mezzanotte. Sinceramente non ho proprio voglia di subirmi la scene… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Elisabetta Gregoraci: spunta il flirt con Filippo Nardi - eviltempt : RT @Resili3nt2: L'ultima sessione di trucco della Gregoraci... Ci mancherai Elisabetta #GFVIP -

Ultime Notizie dalla rete : Elisabetta Gregoraci Elisabetta Gregoraci, orrore in studio: "Solo ora ho scoperto cos'era". Insinuazione intima dall'ex, le ospiti in rivolta: "Squallido" Liberoquotidiano.it GFVip, Samantha De Grenet nuova concorrente: «Sostenetemi e difendetemi se ce ne sarà bisogno»

Il Grande Fratello Vip ha allungato la sua durata fino a febbraio 2021 e per questo, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, è atteso l’ingresso di altri nomi del mondo dello ...

Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 7 dicembre

Tutte le anticipazioni sulla puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 7 dicembre in prima serata su Canale 5 ...

Il Grande Fratello Vip ha allungato la sua durata fino a febbraio 2021 e per questo, dopo l’addio di Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini, è atteso l’ingresso di altri nomi del mondo dello ...Tutte le anticipazioni sulla puntata del GF Vip che andrà in onda lunedì 7 dicembre in prima serata su Canale 5 ...