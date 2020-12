Dove si muore di Covid in Italia? La seconda ondata ha travolto anche il Centro-Sud (Di lunedì 7 dicembre 2020) Età media delle vittime 80 anni. Il 97% aveva almeno una patologia preesistente. Sono 163 i morti sotto i 40 anni.Molto peggiorate Campania e Sicilia Leggi su corriere (Di lunedì 7 dicembre 2020) Età media delle vittime 80 anni. Il 97% aveva almeno una patologia preesistente. Sono 163 i morti sotto i 40 anni.Molto peggiorate Campania e Sicilia

fanpage : Coronavirus in Puglia, Giustina muore a 39 anni: si sarebbe contagiata nella scuola dove lavorava - iac4tri3 : @ilpost Incredibile scoperta! Dove non abita nessuno non si muore. - MauriziaGaccio5 : Guarderò la luna guarderò la luna che splende sul tuo viso meraviglioso dormirò sull'erba della notte mentre l… - coldblackarrow : a quella voglia matta di dormire a quella voglia matta di svenire e addormentarmi dove il sole muore #Suite1025 - AndrewGFakee : RT @FujikoMineFake: VE LO DICO A NATALE CI SI ORGANIZZA E SI DANNO DEGLI ORARI DOVE FAKETOWN MUORE PERCHÉ TUTTI STUDIANO, COSÌ DOPO TORNIAM… -

Ultime Notizie dalla rete : Dove muore Dove si muore di Covid in Italia? la seconda ondata ha travolto anche il centro-Sud Corriere della Sera Tragedia al nord Italia, nel trevigiano, a Motta di Livenza: muore in strada titolare di un’officina meccanica, ecco quanto è accaduto

Previsioni meteo Treviso Nuova intensa perturbazione pronta ad investire il nord-est dell\'Italia, dove si attendono forti piogge anche a carattere di nubifragio. Le temperature saranno in ?

Jessica ferita a morte dall’ex della madre. «Lui voleva punirla»

Jessica aveva 29 anni ed è morta dopo essersi trascinata fuori casa in cerca di aiuto. Soffriva di una patologia relativa alla scarsa coagulazione del sangue: l’emorragia l’ha stroncata nei pochi minu ...

Previsioni meteo Treviso Nuova intensa perturbazione pronta ad investire il nord-est dell\'Italia, dove si attendono forti piogge anche a carattere di nubifragio. Le temperature saranno in ?Jessica aveva 29 anni ed è morta dopo essersi trascinata fuori casa in cerca di aiuto. Soffriva di una patologia relativa alla scarsa coagulazione del sangue: l’emorragia l’ha stroncata nei pochi minu ...