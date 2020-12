Dolore per Emma Marrone: morto il cane Gaetano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non sarà il solito Natale per tutti e per qualcuno sarà, purtroppo, più diverso dal solito. È quanto accadrà ad esempio all’amata cantante italiana, forgiata dal fuoco di Maria De Filippi, Emma Marrone. Di queste ore l’annuncio della cantante sulla perdita del suo Gaetano. Emma Marrone: il triste annuncio della morte di Gaetano La perdita di un amico a 4 zampe lascia dei vuoti incolmabili e sono esperienze traumatiche per chiunque abbia avuto modo di potersi affidare alla complicità di un cane. Purtroppo, a fare i conti con la morte del suo amico peloso, è l’amata cantante Emma Marrone. “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai“, inizia così il lungo e triste post scritto dalla cantante su Instagram. Parole che arrivano ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 7 dicembre 2020) Non sarà il solito Natale per tutti e per qualcuno sarà, purtroppo, più diverso dal solito. È quanto accadrà ad esempio all’amata cantante italiana, forgiata dal fuoco di Maria De Filippi,. Di queste ore l’annuncio della cantante sulla perdita del suo: il triste annuncio della morte diLa perdita di un amico a 4 zampe lascia dei vuoti incolmabili e sono esperienze traumatiche per chiunque abbia avuto modo di potersi affidare alla complicità di un. Purtroppo, a fare i conti con la morte del suo amico peloso, è l’amata cantante. “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai“, inizia così il lungo e triste post scritto dalla cantante su Instagram. Parole che arrivano ...

