DECIMA GIORNATA SERIE BKT, PORDENONE – EMPOLI: 24 CONVOCATI (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lunedì 7 dicembre: il PORDENONE ospita l’EMPOLI allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 21:00. DECIMA GIORNATA della SERIE BKT 2020/21. Arbitro Pairetto di Nichelino, assistenti Avalos di Legnano e Grossi di Frosinone. Quarto uomo Ayroldi di Molfetta. I 24 CONVOCATI di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? ... Leggi su udine20 (Di lunedì 7 dicembre 2020) Lunedì 7 dicembre: ilospita l’allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro. Calcio d’inizio alle 21:00.dellaBKT 2020/21. Arbitro Pairetto di Nichelino, assistenti Avalos di Legnano e Grossi di Frosinone. Quarto uomo Ayroldi di Molfetta. I 24di mister Tesser: PORTIERI: Giacomo Bindi (1), Pietro Passador (12), Samuele Perisan (22) DIFENSORI: Alberto Barison (6), Alessandro Bassoli (26), Filippo Berra (2), Michele Camporese (31), Adam Chrzanowski (44), Nicola Falasco (54), Mirko Stefani (4), Alessandro Vogliacco (5) CENTROCAMPISTI: Giacomo Calò (8), Luca Magnino (16), Alessandro Mallamo (30), Gianvito Misuraca (21), Simone Pasa (20), Matteo Rossetti (88), Manuel Scavone (29), Roberto Zammarini (33) ATTACCANTI: Aldo Banse (18), Karlo Buti? ...

Inter : LIVE-La conferenza di Conte alla vigilia della decima giornata di Serie A: domani a San Siro arriva il Bologna - infoitsport : Tre cose sulla decima giornata di Serie A - sportli26181512 : Fiorentina-Genoa, dove vedere la partita in tv: gli orari: Fiorentina-Genoa chiude la decima giornata di campionato… - lanuovariviera : Covid, contagi in Serie C: picco a fine ottobre. Calo dalla decima giornata - tabellamercatob : 10^ giornata #SerieB Alle 21.00 #PordenoneEmpoli Convocati e ultimi undici schierati #Pordenone… -