Dall’8 dicembre parte il Cashback, cos’è e come funziona (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il piano Cashback del governo, il rimborso al 10% per gli acquisti effettuati nei negozi fisici attraverso strumenti di pagamento elettronici (carte e App), si prepara a partire il prossimo 8 dicembre. Il decreto del Mef per la sua attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 novembre, resta solo da attendere l’indicazione ufficiale del “via” che – recita il regolamento – sarà resa pubblica sul sito del Mef. Si conferma dunque la scelta anticipata nei giorni scorsi di posticipare di qualche giorno la partenza del piano: era inizialmente prevista per il 1° dicembre, ma l’emergenza sanitaria ha suggerito di attendere un calo dei contagi per evitare il rischio di dissonanza tra una misura che incentiva lo shopping fisico e l’esplicito invito a “restare a casa” per contenere la pandemia. Gli ultimi dati ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 7 dicembre 2020) Il pianodel governo, il rimborso al 10% per gli acquisti effettuati nei negozi fisici attraverso strumenti di pagamento elettronici (carte e App), si prepara a partire il prossimo 8. Il decreto del Mef per la sua attuazione è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 28 novembre, resta solo da attendere l’indicazione ufficiale del “via” che – recita il regolamento – sarà resa pubblica sul sito del Mef. Si conferma dunque la scelta anticipata nei giorni scorsi di posticipare di qualche giorno lanza del piano: era inizialmente prevista per il 1°, ma l’emergenza sanitaria ha suggerito di attendere un calo dei contagi per evitare il rischio di dissonanza tra una misura che incentiva lo shopping fisico e l’esplicito invito a “restare a casa” per contenere la pandemia. Gli ultimi dati ...

