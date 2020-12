Cyberpunk 2077 ha già (per sbaglio) la prima recensione! Durata della missione principale e altri dettagli rivelati (Di lunedì 7 dicembre 2020) CD Projekt RED ha detto qualche tempo fa di aver preso consapevolmente la decisione di accorciare la campagna di Cyberpunk 2077 in seguito al feedback ricevuto su quella di The Witcher 3. Sebbene non abbiano fornito numeri specifici per la Durata del gioco, sembra che una recensione caricata in anticipo dallo YouTuber Dreamcastguy abbia svelato i dettagli sulla longevità del gioco. Poco dopo la pubblicazione, la recensione è stata rimossa, ma @RishiAlwani di The Mako Reactor ha riportato i dettagli chiave su Twitter. La recensione afferma che la campagna principale del gioco dura 37 ore. Il giocatore avrebbe giocato 21 ore dall'inizio allo scontro con il boss finale, mentre con le missioni secondarie la Durata è salita a 37 ore (anche se non ci sono ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 7 dicembre 2020) CD Projekt RED ha detto qualche tempo fa di aver preso consapevolmente la decisione di accorciare la campagna diin seguito al feedback ricevuto su quella di The Witcher 3. Sebbene non abbiano fornito numeri specifici per ladel gioco, sembra che una recensione caricata in anticipo dallo YouTuber Dreamcastguy abbia svelato isulla longevità del gioco. Poco dopo la pubblicazione, la recensione è stata rimossa, ma @RishiAlwani di The Mako Reactor ha riportato ichiave su Twitter. La recensione afferma che la campagnadel gioco dura 37 ore. Il giocatore avrebbe giocato 21 ore dall'inizio allo scontro con il boss finale, mentre con le missioni secondarie laè salita a 37 ore (anche se non ci sono ...

