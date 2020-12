Covid, dall’8 dicembre zona arancione per 20 comuni della Puglia (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Regione Puglia lo scorso 6 dicembre è diventata ufficialmente zona gialla, ma venti comuni tornano a colorarsi d’arancione. Dopo ventiquattr’ore dal passaggio a zona gialla, il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha emanato un’ordinanza che prevede il ritorno alla colorazione arancione per 20 comuni. Dopo l’assenso del ministro Speranza, il governatore pugliese ha L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di lunedì 7 dicembre 2020) La Regionelo scorso 6è diventata ufficialmentegialla, ma ventitornano a colorarsi d’. Dopo ventiquattr’ore dal passaggio agialla, il presidenteRegioneMichele Emiliano ha emanato un’ordinanza che prevede il ritorno alla colorazioneper 20. Dopo l’assenso del ministro Speranza, il governatore pugliese ha L'articolo proviene da Inews.it.

VoceAmicaItalia : #COVID__19 Ufficiale: dall'8 dicembre, 14 comuni della provincia di #Foggia tornano in 'zona arancione' - tranellio : RT @Virus1979C: Coronavirus oggi. Germania, Altmeier: misure adottate non bastano. Francia annulla Salone aeronautica giugno 2021 - Usa, ie… - Virus1979C : Coronavirus oggi. Germania, Altmeier: misure adottate non bastano. Francia annulla Salone aeronautica giugno 2021 -… - IFNT_ITALIA : [INFO] 071220 • A causa delle restrizioni per il COVID-19 che ci sono in Corea del Sud al momento, gli spettacoli d… - TribunaEconomic : @Alitalia - @AeroportidiRoma : dall' 8 dicembre voli #Covidtested da e per #NewYork senza obbligo di #quarantena… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid dall’8 Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid-19 Corriere della Sera