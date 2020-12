Covid, Boccia: “Collaborando con gli enti locali riusciremo a fare vaccini nel 90% delle province” (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Il lavoro che sta portando avanti il commissario all’emergenza Arcuri insieme alle regioni sul piano di distribuzione dei vaccini, è uno snodo fondamentale per intraprendere la strada che porta all’uscita definitiva dalla pandemia. Lo sforzo dello Stato è massimo sia per le risorse che per l’utilizzo dell’esercito per la custodia e lo stoccaggio. Con i quasi 300 punti di somministrazione nei presidi ospedalieri riusciremo a coprire il 90% delle Province italiane”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, al termine dell’incontro con le regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza, e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri. Leggi su dire (Di lunedì 7 dicembre 2020) ROMA – “Il lavoro che sta portando avanti il commissario all’emergenza Arcuri insieme alle regioni sul piano di distribuzione dei vaccini, è uno snodo fondamentale per intraprendere la strada che porta all’uscita definitiva dalla pandemia. Lo sforzo dello Stato è massimo sia per le risorse che per l’utilizzo dell’esercito per la custodia e lo stoccaggio. Con i quasi 300 punti di somministrazione nei presidi ospedalieri riusciremo a coprire il 90% delle Province italiane”. Così il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Francesco Boccia, al termine dell’incontro con le regioni, il ministro della Salute Roberto Speranza, e il commissario all’emergenza Domenico Arcuri.

Il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri ha illustrato gli ultimi aggiornamenti del piano vaccini alle Regioni nella riunione convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia.

Il Commissario per l'Emergenza Domenico Arcuri ha illustrato gli ultimi aggiornamenti del piano vaccini alle Regioni nella riunione convocata dal ministro degli Affari Regionali Francesco Boccia.