Cassa Depositi e Prestiti: investire nel capitale umano per la ripartenza (Di lunedì 7 dicembre 2020) Mission Cassa Depositi e Prestiti è l’istituzione finanziaria che da 170 anni promuove la crescita economica e l’occupazione in Italia. La sua missione è rimasta sempre la stessa, ovvero fornire una risposta alle grandi sfide che l’economia italiana si trova a dover fronteggiare. Alla luce di questi ambiziosi obiettivi ha posto recentemente al centro della sua azione i temi della sostenibilità, favorendo la digitalizzazione e la transizione energetica, il rapporto con il territorio e rafforzando la propria capacità di fare sistema con attori istituzionali e non, a livello nazionale e locale. Da istituto nato a supporto del settore pubblico, Cdp ha progressivamente allargato il proprio perimetro di attività, entrando in contatto con il settore privato. Al finanziamento degli enti locali si sono aggiunte le attività di sostegno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 7 dicembre 2020) Missionè l’istituzione finanziaria che da 170 anni promuove la crescita economica e l’occupazione in Italia. La sua missione è rimasta sempre la stessa, ovvero fornire una risposta alle grandi sfide che l’economia italiana si trova a dover fronteggiare. Alla luce di questi ambiziosi obiettivi ha posto recentemente al centro della sua azione i temi della sostenibilità, favorendo la digitalizzazione e la transizione energetica, il rapporto con il territorio e rafforzando la propria capacità di fare sistema con attori istituzionali e non, a livello nazionale e locale. Da istituto nato a supporto del settore pubblico, Cdp ha progressivamente allargato il proprio perimetro di attività, entrando in contatto con il settore privato. Al finanziamento degli enti locali si sono aggiunte le attività di sostegno ...

clikservernet : Cassa Depositi e Prestiti: investire nel capitale umano per la ripartenza - Noovyis : (Cassa Depositi e Prestiti: investire nel capitale umano per la ripartenza) Playhitmusic - - robygno : Come se Cassa Depositi e Prestiti fosse il salvadanaio del figlio. - robygno : Ogni volta che inventano una puttanata, per renderla credibile spacciano la partecipazione di Cassa Depositi e Prestiti. - fuorisacco : SANSEPOLCRO : Il trasferimento del Commissariato nell’ex manifattura tabacchi e il no della Cassa depositi e presti… -

Ultime Notizie dalla rete : Cassa Depositi Cassa Depositi e Prestiti e Maire Tecnimont insieme per sostenere le PMI Il Post Nuova Sabatini: come cambia il finanziamento alle Pmi con la Legge di bilancio 2021

La Legge di bilancio 2021 prevede alcune novità sulla Nuova Sabatini: il finanziamento alle micro e piccole medie imprese | LeggiOggi ...

Green Belt Taranto: al via iniziative di forestazione urbana

Accordo tra Comune e Arbolia con l'obiettivo di rimboschire vaste aree della città in breve tempo La giunta Melucci dà il via al protocollo di intesa tra Comune e Arbolia, società costituita nell’ambi ...

La Legge di bilancio 2021 prevede alcune novità sulla Nuova Sabatini: il finanziamento alle micro e piccole medie imprese | LeggiOggi ...Accordo tra Comune e Arbolia con l'obiettivo di rimboschire vaste aree della città in breve tempo La giunta Melucci dà il via al protocollo di intesa tra Comune e Arbolia, società costituita nell’ambi ...