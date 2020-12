Benevento | arriva l’ordinanza di Mastella | scuole chiuse dal 9 al 22 dicembre

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 7 dicembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– Il sindaco diClementeha firmatocon la quale si dispone la chiusura degli edifici scolastici a partire dal 9e fino al 22. Si ricorderà che il Presidente del Consiglio dei Ministri, in data 3, aveva disposto per “l’intero territorio Nazionale” che le istituzione scolastiche di secondo grado svolgessero il 100% delle proprie attività attraverso la didattica digitale fino al 5 gennaio 2021 e che “l’attività didattica educativa per i servizi educativi per l’infanzia, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione continuasse a svolgersi in presenza”. Ma – come si legge nel– considerato “che permane la critica situazione ...