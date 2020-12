Antonella Clerici, bloccata in Tangenziale poi la tragica scoperta (Di lunedì 7 dicembre 2020) Antonella Clerici bloccata in Tangenziale nei pressi di Milano, prima la richiesta sui social e poi la tragica scoperta: un weekend terribile. Sabato 5 dicembre 2020, intono alle ore 20 si è consumata una tragedia sulla Tangenziale Ovest di Milano, nei pressi di Rozzano. Allo svincolo per Pavia è stato infatti chiuso il traffico a causa di un incidente che ha visto la morte di una donna e quattro persone rimaste ferite, di cui tre bambini stando almeno alle prime notizie arrivate sul web. Poco dopo la situazione si aggrava ulteriormente, si scopre infatti che nell’impatto hanno perso la vita anche una bambina di 12 anni e il suo papà, restano in gravi condizioni sua sorella e suo fratello, di rispettivamente 16 e 10 anni. LEGGI ... Leggi su chenews (Di lunedì 7 dicembre 2020)innei pressi di Milano, prima la richiesta sui social e poi la: un weekend terribile. Sabato 5 dicembre 2020, intono alle ore 20 si è consumata una tragedia sullaOvest di Milano, nei pressi di Rozzano. Allo svincolo per Pavia è stato infatti chiuso il traffico a causa di un incidente che ha visto la morte di una donna e quattro persone rimaste ferite, di cui tre bambini stando almeno alle prime notizie arrivate sul web. Poco dopo la situazione si aggrava ulteriormente, si scopre infatti che nell’impatto hanno perso la vita anche una bambina di 12 anni e il suo papà, restano in gravi condizioni sua sorella e suo fratello, di rispettivamente 16 e 10 anni. LEGGI ...

eva3000eva : Il talento da solo non basta, parola di Serena Rigacci, star scoperta da Antonella Clerici - EuropeanEditore : Il talento da solo non basta, parola di Serena Rigacci, star scoperta da Antonella Clerici - Michele27270153 : RT @chetempochefa: 'Auguri ad Antonella Clerici. Smentita la notizia che era incinta: si trattava di peperoni.' @ninofrassicaoff a #CTCF h… - Jedzeniobot : Ho una passione quasi sessuale per il cibo [...] per me quelli che non amano il cibo fanno male anche tutto il rest… - AntonioBonfig11 : @geco333 Io ho sempre rinunciato sia quando facevo il dj a Zurigo che a Antonella Clerici ala prova del cuoco che a uomini e donne -