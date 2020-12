Alberto Angela racconta uno degli artisti più controversi della storia dell’arte e torna in tv con “Stanotte con Caravaggio” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Alberto Angela torna mercoledì 9 dicembre su Rai1 con una puntata inedita, dedicata ad uno degli artisti più controversi della storia dell’arte: Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Nato il 29 settembre 1571 a Milano, fu avviato giovanissimo al mestiere di pittore presso la bottega di Simone Peterzano, allievo di Tiziano, da cui assimilò le basi di quella pittura fedele al vero che troviamo in tutte le sue opere. In seguito ad un fatto increscioso, il pittore fu costretto a lasciare il paese in cui viveva, Caravaggio, per recarsi a Roma dove visse tra alti e bassi. Violento, assassino, genio, maledetto sono tanti i modi in cui è stato definito il pittore lombardo, protagonista di una vita tormentata, spesa tra il lusso e la raffinata ... Leggi su domanipress (Di lunedì 7 dicembre 2020)mercoledì 9 dicembre su Rai1 con una puntata inedita, dedicata ad unopiù: Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Nato il 29 settembre 1571 a Milano, fu avviato giovanissimo al mestiere di pittore presso la bottega di Simone Peterzano, allievo di Tiziano, da cui assimilò le basi di quella pittura fedele al vero che troviamo in tutte le sue opere. In seguito ad un fatto increscioso, il pittore fu costretto a lasciare il paese in cui viveva, Caravaggio, per recarsi a Roma dove visse tra alti e bassi. Violento, assassino, genio, maledetto sono tanti i modi in cui è stato definito il pittore lombardo, protagonista di una vita tormentata, spesa tra il lusso e la raffinata ...

