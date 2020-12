10.400 euro di multa. Li hanno sorpresi in strada così: “È un nostro diritto”. Ma i carabinieri sono stati inflessibili. Cosa è successo (Di lunedì 7 dicembre 2020) Bologna, multe a tappeto anche per chi protesta. In piena emergenza sanitaria, anche manifestare potrebbe mettere a serio rischio la salute collettiva. La vicenda ha colpito un gruppo di 26 operai di Bentivoglio in protesta. I lavoratori avrebbero interrotto le specifiche mansioni durante le ore notturne, quindi tra le 22 e le 5, fascia oraria che violerebbe il coprifuoco nazionale. La giustizia non ha potuto chiudere un occhio di fronte a quanto accaduto a Bentivoglio, un comune di poco più di 5mila abitanti. Il gruppo di lavoratori, 22 stranieri e 4 italiani, avrebbe smesso di lavorare proprio durante le ore del turno serale. E per manifestare gli operai avrebbero bloccato gli autocarri in partenza. Scatta, però, la violazione della normativa ministeriale anti-Covid.



