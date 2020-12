Vanessa Ferrari | trent’anni e non sentirli

Leggi su vanityfair

(Di domenica 6 dicembre 2020) «Trent’anni? Un traguardo che fa riflettere, un momento di bilanci e posso dire di essere soddisfatta del mio percorso sportivo e di vita, fino ad oggi, penso però che un domani non vorrei avere alcun rimpianto e per questo non voglio sprecare alcuna opportunità, perché i molti infortuni mi hanno già tolto tanto». Vanessa Ferrari dice tutto alla prima domanda. In un attimo la farfalla di Orzinuovi racconta i suoi trent’anni, compiuti a novembre, fatti di ginnastica, sogni e infortuni. Sono passati 14 anni dal trionfo mondiale del 2006 e lei è ancora in palestra con l’obiettivo delle Olimpiadi di Tokyo quando la maggior parte delle ginnaste lascia poco dopo i vent’anni.