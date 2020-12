Vacheron Constantin mette il Louvre al vostro polso (Di domenica 6 dicembre 2020) Un'opera del Louvre da portare al polso, grazie a Vacheron Constantin si può. In occasione dell'asta online Bid for the Louvre in programma fino al 15 dicembre 2020 sul sito web di Christie's, Vacheron Constantin mette all'incanto un lotto veramente unico: la possibilità di realizzare un orologio con una miniatura della propria opera preferita tra quelle conservate al Museo del Louvre. Il Louvre di Parigi Olivier OuadahL'acquirente di questo orologio unico potrà infatti personalizzarlo, partecipando alla sua realizzazione, insieme agli esperti e ai maestri artigiani di Vacheron Constantin e del Louvre. Oltre al quadrante, che riprodurrà un'opera d'arte conservata nel ... Leggi su gqitalia (Di domenica 6 dicembre 2020) Un'opera delda portare al, grazie asi può. In occasione dell'asta online Bid for thein programma fino al 15 dicembre 2020 sul sito web di Christie's,all'incanto un lotto veramente unico: la possibilità di realizzare un orologio con una miniatura della propria opera preferita tra quelle conservate al Museo del. Ildi Parigi Olivier OuadahL'acquirente di questo orologio unico potrà infatti personalizzarlo, partecipando alla sua realizzazione, insieme agli esperti e ai maestri artigiani die del. Oltre al quadrante, che riprodurrà un'opera d'arte conservata nel ...

