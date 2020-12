Ufc, Marvin Vettori scrive la storia: Hermansson battuto a Las Vegas (Di domenica 6 dicembre 2020) Da stanotte il “sogno italiano” ha tratti più marcati e confini più precisi. Marvin Vettori scrive la storia nel primo main event con un italiano protagonista e supera per decisione unanime Jack Hermansson dopo cinque round che hanno battuto il record di maggior numero di colpi in un singolo match Ufc. Un match al limite della perfezione per il 27enne di Mezzocorona che ha sovrastato il numero 4 del ranking dei pesi medi andando persino ad un passo dalla finalizzazione nel primo round con un sinistro che stende lo svedese. La reazione di ‘The Joker’ c’è con tanto di brivido finale per il tentativo di leva al tallone ma non basta per avere la meglio di Vettori che dedica il successo agli “italiani che lo seguono“. “Potevo fare molto meglio, ma mi sento alla grande. L’ho ... Leggi su sportface (Di domenica 6 dicembre 2020) Da stanotte il “sogno italiano” ha tratti più marcati e confini più precisi.lanel primo main event con un italiano protagonista e supera per decisione unanime Jackdopo cinque round che hannoil record di maggior numero di colpi in un singolo match Ufc. Un match al limite della perfezione per il 27enne di Mezzocorona che ha sovrastato il numero 4 del ranking dei pesi medi andando persino ad un passo dalla finalizzazione nel primo round con un sinistro che stende lo svedese. La reazione di ‘The Joker’ c’è con tanto di brivido finale per il tentativo di leva al tallone ma non basta per avere la meglio diche dedica il successo agli “italiani che lo seguono“. “Potevo fare molto meglio, ma mi sento alla grande. L’ho ...

