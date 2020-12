Trump ha chiamato i governatori di Georgia e Arizona per ribaltare il voto. E no, non è servito a molto (Di domenica 6 dicembre 2020) Anche se dalla notte elettorale è passato oltre un mese, la California ha certificato solo ora, almeno ufficialmente, l’esito del voto. Grazie ai 55 grandi elettori di questo Stato, Joe Biden ha superato così a soglia di 270 necessaria per essere eletti alla Casa Bianca. Ora il candidato del partito Democratico può contare su 288 grandi elettori, contro i 222 di Donald Trump. La notizia arriva dopo due telefonate che sono state perlomeno atipiche nella tradizione politica statunitense. Nelle ultime ore Trump ha chiamato infatti il governatore della Georgia Briana Kemp, esponente del partito Repubblicano. La richiesta era quella di convocare una sessione speciale del parlamento della Georgia e nominare 16 grandi elettori che lo sostenessero nel collegio in programma per il 14 ... Leggi su open.online (Di domenica 6 dicembre 2020) Anche se dalla notte elettorale è passato oltre un mese, la California ha certificato solo ora, almeno ufficialmente, l’esito del. Grazie ai 55 grandi elettori di questo Stato, Joe Biden ha superato così a soglia di 270 necessaria per essere eletti alla Casa Bianca. Ora il candidato del partito Democratico può contare su 288 grandi elettori, contro i 222 di Donald. La notizia arriva dopo due telefonate che sono state perlomeno atipiche nella tradizione politica statunitense. Nelle ultime orehainfatti il governatore dellaBriana Kemp, esponente del partito Repubblicano. La richiesta era quella di convocare una sessione speciale del parlamento dellae nominare 16 grandi elettori che lo sostenessero nel collegio in programma per il 14 ...

