Pinsoglio espulso | ecco il motivo Ha urlato | “Annullaci anche questo!”

In casa Juve si festeggia il successo nel derby sul Torino, arrivato al 91? con un gol di Bonucci. Proprio in quella occasione, dopo l'esultanza, l'arbitro Orsato ha mostrato il cartellino rosso al terzo portiere bianconero, Carlo Pinsoglio. In tanti si saranno chiesti il motivo dell'espulsione, chiaramente qualcosa di ufficiale si saprà nel comunicato del giudice sportivo di martedì, che renderà noti i motivi del rosso diretto al portiere. Dalla stampa vicina alla Juventus, però, si legge già il perchè del rosso a Pinsoglio. Il portiere, al gol vittoria di Bonucci, dalla panchina al campo ha urlato: "Annullaci anche questo!". Ovviamente il riferimento è al gol di Cuadrado, annullato per fuorigioco dello stesso Bonucci che impediva ad un difensore granata di ...

