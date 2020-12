Pierpaolo Pretelli, il dramma che riguarda suo fratello (Di domenica 6 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Pierpaolo Pretelli ieri non ha nascosto la sua commozione durante il GF Vip. C’entra un dramma vissuto da suo fratello. Pierpaolo Pretelli, come gli altri concorrenti della casa del Grande fratello Vip, sta vivendo un momento difficile in cui deve fare una scelta: lasciare il reality per poter trascorrere le vacanze di Natale con la Leggi su youmovies (Di domenica 6 dicembre 2020) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.ieri non ha nascosto la sua commozione durante il GF Vip. C’entra unvissuto da suo, come gli altri concorrenti della casa del GrandeVip, sta vivendo un momento difficile in cui deve fare una scelta: lasciare il reality per poter trascorrere le vacanze di Natale con la

OrlandoGFVIP : RT @Chiss54252776: Chi state salvando? #rosmello #dayane #rosalinda #pierpaolo #pretelli #gregorelli #gregoraci #eligreg #zorlando #stefani… - NanaKleinfraink : Non io che provo imbarazzo e tenerezza per Elisabetta Gregoraci perché Pierpaolo non si stacca nemmeno a morire, me… - supermalaxx : #gfvip @Striscia caro Ricci appena Pierpaolo Pretelli esce dalla casa del GF....subito un bel tapiro come fesso de… - infotommizorzi : 3) Pierpaolo Pretelli ??#gfvip (11,9K) - viperissimo : Non io che sogno un “Pierpaolo Pretelli cosa facevi in bagno? Il secondo 730? Dimmelo perché io lo devo sapere “ ?????? #Gregorelli -