Offerte e idee regalo Kiko: il meglio a basso prezzo (Di domenica 6 dicembre 2020) Gli acquisti online sono già cominciati e anche Kiko non è da meno con le idee regalo che ci propone e le sue Offerte accessibili a tutti: un “low cost” di qualità! Dopo un calendario dell’Avvento che non ha convinto la maggior parte delle makeup-addicted, scopriamo cosa ci riserva per noi in questo Natale 2020. Iniziamo subito con lo shopping! idee regalo e ispirazioni Parola d’ordine: le gemme. Ehi si! Un’ottima idea regalo è sicuramente la collezione natalizia Holiday Gems, visto che, purtroppo, non abbiamo avuto l’occasione con il calendario dell’Avvento… meglio tardi che mai! Sono acquistabili i singoli prodotti, anche in base a quelli che utilizziamo di più ma, soprattutto, i mitici cofanetti! Ad esempio, chi ama avere labbra sempre perfette, si ... Leggi su pianetadonne.blog (Di domenica 6 dicembre 2020) Gli acquisti online sono già cominciati e anchenon è da meno con leche ci propone e le sueaccessibili a tutti: un “low cost” di qualità! Dopo un calendario dell’Avvento che non ha convinto la maggior parte delle makeup-addicted, scopriamo cosa ci riserva per noi in questo Natale 2020. Iniziamo subito con lo shopping!e ispirazioni Parola d’ordine: le gemme. Ehi si! Un’ottima ideaè sicuramente la collezione natalizia Holiday Gems, visto che, purtroppo, non abbiamo avuto l’occasione con il calendario dell’Avvento…tardi che mai! Sono acquistabili i singoli prodotti, anche in base a quelli che utilizziamo di più ma, soprattutto, i mitici cofanetti! Ad esempio, chi ama avere labbra sempre perfette, si ...

