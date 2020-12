Morte Maradona, l’ex Rocio: “Se potesse risvegliarsi, prenderebbe qualcuno a pugni” (Di domenica 6 dicembre 2020) L’ultima fidanzata di Diego Armando Maradona, Rocio Olivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Pibe de Oro. l’ex moglie si è tolta diversi sassolini dalle scarpe. “Se parlassi, potrei restare tutta la notte. Se Diego potesse risvegliarsi, prenderebbe a pugni qualche persona. C’è gente, come le sue sorelle, che parla e non L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 6 dicembre 2020) L’ultima fidanzata di Diego ArmandoOlivo, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato del Pibe de Oro.moglie si è tolta diversi sassolini dalle scarpe. “Se parlassi, potrei restare tutta la notte. Se Diegoa pugni qualche persona. C’è gente, come le sue sorelle, che parla e non L'articolo

NicolaPorro : A ????????’?????? ???? ??????`, il grillino #Morra insiste nelle offese alla presidente calabrese defunta, infilandoci dentro p… - MillionNina : @AndreaDianetti Ma perché per la morte di Maradona nessuno dice nulla.., mentre queste persone hanno tutti la masc… - valerio68100679 : @milaunicoamore Non è così. Non si toccano ne’ bonaccini ne’ de luca (notte morte di Maradona docet), altrimenti il… - GianniVezzani1 : RT @Apache1000100: 10 GIORNI FA A NAPOLI, C'È STATO L'ASSEMBRAMENTO MOLTITUDINARIO PER LA MORTE DI MARADONA. I NUMERI COVID SONO IN DIMIN… - davide_tripo : @RobertoRenga A Insigne riconosco solo una maggiore cazzimma tutta napoletana. Non credo sia un caso il suo goal su… -