Meteo | Alpi sommerse dalla NEVE | ma ne arriverà ancora TANTISSIMA | specie in Italia

(Di domenica 6 dicembre 2020) Bufere dihanno ammantato l’Arcono ed ilnon accenna a migliorare. In questa giornata domenicale le precipitazioni nevose insistonosul compartono centrale e poi i settori orientali, dove i fenomeni si mantengono intensi. Il flusso meridionale ha fatto risalire la quotaanche oltre i 1500 metri sui settori friulani, zona maggiormente investitarimonta delle correnti miti sciroccali. Qui si concentra il grosso delle precipitazioni con importanti nevicate in alta quota. La tre giorni di violento maltempo si avvia a finire dopo aver portato lain gran quantità su gran parte delle, ma ilnon promette affatto nulla di buono nemmeno nella nuova settimana, già a ...

romi_andrio : RT @LucaLombroso: Meteo: emergenza fiumi nel Modenese. Cosa succederà nelle prossime ore? Copiose nevicate sulle Alpi, ma la pioggia ha fu… - ilmeteoit : #Sky-Tg24 assieme a iLMeteo per previsioni professionali: inizio settimana con nuova intensa perturbazione - CorriereQ : Meteo: Alpi sommerse, ma è in arrivo ancora tantissima neve. Ecco quando - fordeborah5 : RT @LucaLombroso: Meteo: emergenza fiumi nel Modenese. Cosa succederà nelle prossime ore? Copiose nevicate sulle Alpi, ma la pioggia ha fu… - LucaLombroso : Meteo: emergenza fiumi nel Modenese. Cosa succederà nelle prossime ore? Copiose nevicate sulle Alpi, ma la pioggia… -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Alpi

L’Italia resterà nel mirino del maltempo per diversi giorni, anche dopo la festa dell’Immacolata. Dopo la violenta fase di maltempo di questo weekend, lunedì 7 dicembre vivremo una parziale tregua con ...Come sarà Natale 2020 dal punto di vista meteorologico? Fanpage.it lo ha chiesto al colonnello Mario Giuliacci, che ha spiegato modelli e tendenze per il mese di dicembre: “Fino al 9 pioggia ovunque e ...