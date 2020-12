Marvin Vettori batte nettamente ai punti Hermansson: è nella storia della MMA. “Dedicata all’Italia” (Di domenica 6 dicembre 2020) A Las Vegas (Nevada) Marvin Vettori scrive una pagina storica per le arti marziali miste italiane. Il fighter di Mezzocorona ha sconfitto nettamente ai punti e con decisione unanime lo svedese Jack Hermansson, n.4 del mondo, balzando così tra i top5 nel ranking dei pesi medi. Si trattava della prima volta in cui un italiano disputava un main event di una serata organizzata dalla UFC. E dire che l’azzurro si è ritrovato nella gabbia quasi per caso. Hermansson, in origine, avrebbe dovuto affrontare Kevin Holland, risultato positivo al Covid-19. Vettori è stato contattato dall’entourage dello scandinavo con una sola settimana di preavviso: avendo tuttavia già un camp di allenamento completo alle spalle, ha accettato senza esitare. Prima ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) A Las Vegas (Nevada)scrive una pagina storica per le arti marziali miste italiane. Il fighter di Mezzocorona ha sconfittoaie con decisione unanime lo svedese Jack, n.4 del mondo, balzando così tra i top5 nel ranking dei pesi medi. Si trattavaprima volta in cui un italiano disputava un main event di una serata organizzata dalla UFC. E dire che l’azzurro si è ritrovatogabbia quasi per caso., in origine, avrebbe dovuto affrontare Kevin Holland, risultato positivo al Covid-19.è stato contattato dall’entourage dello scandinavo con una sola settimana di preavviso: avendo tuttavia già un camp di allenamento completo alle spalle, ha accettato senza esitare. Prima ...

btsportufc : 49-46 49-46 49-45 Marvin Vettori scores a unanimous decision victory at #UFCVegas16 ?? ???? - zazoomblog : LIVE Marvin Vettori-Hermansson MMA in DIRETTA: vittoria netta! “Dedicata agli italiani” - #Marvin #Vettori-Hermans… - OA_Sport : Marvin Vettori batte nettamente ai punti Hermansson: è nella storia della MMA. “Dedicata all’Italia” - MoliPietro : UFC on ESPN 19 – Marvin Vettori è fantastico! - fantedipicche : RT @Gazzetta_it: #Marvin #Vettori da favola! Domina anche #Hermansson, l’Italia applaude la sua star #Ufc #UfcVegas16 #HermanssonvsVettori… -