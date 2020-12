"Lo avete capito ora?". Becchi a valanga: Covid e vaccino, "la scusa per cambiare le nostre vite" (Di domenica 6 dicembre 2020) Sta prendendo piede l'idea del "patentino" da dare a chi, da gennaio, si sottoporrà al vaccino contro il Covid. Una sorta di lasciapassare per viaggiare in Italia, al di là delle classificazioni di colore delle regioni. Uno scenario che fa saltare sulla sedia Paolo Becchi, che su Twitter riporta l'ipotesi dell'Oms, "Viaggi solo col certificato vaccinale". L'opinionista di Libero, da sempre critico con il governo e le autorità sanitarie italiane e mondiali per la gestione dell'emergenza pandemia, chiede direttamente ai suoi lettori: "L'avete ora capito che il virus è solo il cavallo di Troia per cambiare le nostre vite?". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Sta prendendo piede l'idea del "patentino" da dare a chi, da gennaio, si sottoporrà alcontro il. Una sorta di lasciapassare per viaggiare in Italia, al di là delle classificazioni di colore delle regioni. Uno scenario che fa saltare sulla sedia Paolo, che su Twitter riporta l'ipotesi dell'Oms, "Viaggi solo col certificato vaccinale". L'opinionista di Libero, da sempre critico con il governo e le autorità sanitarie italiane e mondiali per la gestione dell'emergenza pandemia, chiede direttamente ai suoi lettori: "L'che il virus è solo il cavallo di Troia perle?".

Ultime Notizie dalla rete : avete capito Juventus, Graziani: 'Ma avete capito dove sarebbe senza i tre punti a tavolino col Napoli?' AreaNapoli.it Manuel Agnelli: "Con John Lennon morì il coraggio e la libertà di mettersi in pericolo per le proprie idee"

Quando John Lennon fu ucciso a New York, l’otto dicembre del 1980, Manuel Agnelli aveva quattordici anni: “Fu un giorno terribile e irreale. Lo ricordo come un avvenimento drammatico, che mi ferì pers ...

Addio a Sergio Bicicchi del bar Olimpic

Positivo al Covid, aveva 72 anni. Assieme alla famiglia aveva gestito la tana degli sportivi: nel 1991 ci capitò persino Pelé ...

