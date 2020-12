LIVE Slittino | Singolo Altenberg 2020 in DIRETTA | Loch davanti | fra poco Gufler e Felderer

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.40 Simonak paga dazio dalla testa: 2.630 il suo ritardo a causa di un’imprecisione evidente a metà della sua prova. 11.38 Langenhan arriva con un ritardo di tre decimi dal connazionale. Seconda posizione per lui. 11.37si issa al comando! 0.359 il suo vantaggio su Pavlichenko e terzo tempo di run per il teutonico. 11.35 Sochowicz settimo, a sei decimi dal leader Pavlichenko. Adesso in pista, a caccia della rimonta. 11.33 Non riesce a recuperare neanche il più piccolo dei fratelli Gleirscher, Nico. Sesta posizione e sesto tempo di manche a 0.444 dalla vetta. 11.31 Johannes Ludwig perde tanto nel finale di gara dopo un’ottima fase di spinta. Quarta posizione per il padrone di casa a 0.237, appena dietro a Dominik Fischnaller. 11.28 Imprecisione al via per il 39enne ...