LIVE F1, GP Sakhir 2020 in DIRETTA: Russell sfida Bottas, la Ferrari sogna il podio con Leclerc! (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.38 Se George Russell ha mancato la pole position per 26 millesimi, Max Verstappen ha chiuso a 56. Davvero una beffa per l’olandese che, ancora una volta, ha saputo mettere in difficoltà le Mercedes Light speed! @Max33Verstappen on provisional pole #SakhirGP #ChargeOn pic.twitter.com/l5CsamiF1C — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 5, 2020 17.35 Una notevole discriminante di questa gara saranno le gomme. Nell’appuntamento della scorsa settimana abbiamo visto come il degrado fosse rapido ed elevato. Le due soste saranno inevitabili anche nel GP di Sakhir? Check out those gaps! #SakhirGP #Fit4F1 pic.twitter.com/YulaNotmXZ — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 5, 2020 17.32 ... Leggi su oasport (Di domenica 6 dicembre 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.38 Se Georgeha mancato la pole position per 26 millesimi, Max Verstappen ha chiuso a 56. Davvero una beffa per l’olandese che, ancora una volta, ha saputo mettere in difficoltà le Mercedes Light speed! @Max33Verstappen on provisional pole #GP #ChargeOn pic.twitter.com/l5CsamiF1C — Aston Martin Red Bull Racing (@redbullracing) December 5,17.35 Una notevole discriminante di questa gara saranno le gomme. Nell’appuntamento della scorsa settimana abbiamo visto come il degrado fosse rapido ed elevato. Le due soste saranno inevitabili anche nel GP di? Check out those gaps! #GP #Fit4F1 pic.twitter.com/YulaNotmXZ — Pirelli Motorsport (@pirellisport) December 5,17.32 ...

SkySportF1 : ?? BOTTO VIOLENTISSIMO AL VIA (giro 2/57 ??) Coinvolto Grosjean, uscito dalla macchina divisa in due Il LIVE ?… - SkySportF1 : ? SUBITO SAFETY CAR AL RESTART ? (giro 3/57 ??) Cappottato Stroll dopo un contatto con Kvyat Il LIVE ?… - SkySportF1 : ?? Semaforo verde ma... un cane entra in pista ?? E Seb dice: 'Avrei portato il mio!' ???? Il LIVE ?… - herentheree : LANDO SAID MY USERNAME ON F1 LIVE: 2020 Sakhir Grand Prix Build Up HAHAHAHAHHAHAHAHAHHAHAHAHAHAHAHAHAHAHHASKJDHAKJDHKASJHDJKSAHDJKSAH - F1inGenerale_ : #F1 | #BahrainGP – Segui in diretta la cronaca della Gara [ LIVE Gara Sakhir ] #SakhirGP #F1iNGenerale -