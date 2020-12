La Regina Elisabetta farà il vaccino nelle prossime settimane: con lei anche il Principe Filippo (Di domenica 6 dicembre 2020) La Regina d'Inghilterra Elisabetta II riceverà nelle prossime settimane il vaccino Pfizer-BioNTech contro il Covid , farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. ... Leggi su leggo (Di domenica 6 dicembre 2020) Lad'InghilterraII riceveràilPfizer-BioNTech contro il Covid , farmaco che ha appena ottenuto il via libera dalle autorità sanitarie britanniche. ...

