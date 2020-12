Juve, lezioni d'americano: Toro ribaltato (Di domenica 6 dicembre 2020) Bianconeri sotto 1-0 fino al 33' della ripresa: poi McKennie e Bonucci mettono la testa del sorpasso. Pirlo si porta a -3 dal Milan Leggi su quotidiano (Di domenica 6 dicembre 2020) Bianconeri sotto 1-0 fino al 33' della ripresa: poi McKennie e Bonucci mettono la testa del sorpasso. Pirlo si porta a -3 dal Milan

Come perdere un derby: a lezione dal Torino

Che giochi bene o giochi male, che subisca torti o no, il risultato non cambia: il Torino con la Juve sa quasi solo perdere ...

