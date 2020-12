Italia, crolla un palazzo: si scava tra le macerie (Di domenica 6 dicembre 2020) Momenti di paura questa mattina a Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, dove si è verificato il crollo di un edificio. Da quanto si apprende, lo stabile interessato dal crollo sorge in via Castello, nella zona di Baia e del noto Castello Aragonese della città. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hanno scavato tra le macerie al fine di verificare se qualcuno degli occupanti dello stabile possa essere rimasto coinvolto nel crollo e possa essere rimasto intrappolato. Per fortuna, l'edificio, da quanto si apprende, era abbandonato da tempo e non si registrano feriti. Ancora sconosciute le cause che hanno determinato il crollo: non si esclude che il cedimento possa essere stato causato dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte della Campania sin ... Leggi su howtodofor (Di domenica 6 dicembre 2020) Momenti di paura questa mattina a Bacoli, cittadina dei Campi Flegrei, nella provincia di Napoli, dove si è verificato il crollo di un edificio. Da quanto si apprende, lo stabile interessato dal crollo sorge in via Castello, nella zona di Baia e del noto Castello Aragonese della città. Sul posto sono arrivati i soccorritori, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che hannoto tra leal fine di verificare se qualcuno degli occupanti dello stabile possa essere rimasto coinvolto nel crollo e possa essere rimasto intrappolato. Per fortuna, l'edificio, da quanto si apprende, era abbandonato da tempo e non si registrano feriti. Ancora sconosciute le cause che hanno determinato il crollo: non si esclude che il cedimento possa essere stato causato dalla violenta ondata di maltempo che si è abbattuta su gran parte della Campania sin ...

infoitinterno : Maltempo diretta, allerta in tutta Italia. A Modena il Panaro rompe gli argini, in Veneto crolla un ponte e precipi… - italia_pro : “ ... in Veneto crolla un piccolo ponte” vabbe’ era piccolo!!! - Italia_Notizie : Governo, i timori tra i ministri per l’«incidente» sul Mes. E Franceschini avvisa: «Se succede crolla tutto» - infoitsport : L’Italia crolla sul più bello e chiude al 6º posto: il Galles vince 38-18 - Sportmediaset - Sport_Mediaset : L’Italia crolla sul più bello e chiude al 6º posto: il Galles vince 38-18. #SportMediaset @Federugby #GallesItalia -