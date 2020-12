Fiorentina-Genoa: formazioni e in tv (Di domenica 6 dicembre 2020) Fiorentina-Genoa, monday night che chiuderà la decima giornata di Serie A, è in programma lunedi 7 dicembre 2020 alle ore20.45 allo stadio Franchi. Come arrivano le due squadre? Per entrambi si tratta di una sfida chiave. Il Genoa, penultimo in classifica con 5 punti e reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, deve assolutamente vincere per non mettere seriamente a rischio la panchina di Maran. Non se la passa meglio neanche la Fiorentina, che ha tre punti di vantaggio sui rossoblu ed è ancora a secco di vittorie da quando è subentrato Prandelli in panchina al posto di Iachini. Le scelte tecniche di Fiorentina e Genoa Prandelli partirà con il 4-3-3: Dragowsky in porta, alle sue spalle agiranno Caceres e Buraghi sulke fasce, con Milenkovic e Pezzella al ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 6 dicembre 2020), monday night che chiuderà la decima giornata di Serie A, è in programma lunedi 7 dicembre 2020 alle ore20.45 allo stadio Franchi. Come arrivano le due squadre? Per entrambi si tratta di una sfida chiave. Il, penultimo in classifica con 5 punti e reduce da quattro sconfitte consecutive in campionato, deve assolutamente vincere per non mettere seriamente a rischio la panchina di Maran. Non se la passa meglio neanche la, che ha tre punti di vantaggio sui rossoblu ed è ancora a secco di vittorie da quando è subentrato Prandelli in panchina al posto di Iachini. Le scelte tecniche diPrandelli partirà con il 4-3-3: Dragowsky in porta, alle sue spalle agiranno Caceres e Buraghi sulke fasce, con Milenkovic e Pezzella al ...

