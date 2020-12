Di Maria lascia il PSG? Occasione a zero per la Juventus. Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di domenica 6 dicembre 2020) CalciomercatoDi? L’argentino ha una preferenza per quanto riguarda il suo futuro. Ecco lenotizie Secondo alcune indiscrezioni riportate da L’Equipe, Angel Dipotrebbe diventare un’importantedi mercato a parametrola prossima estate per la. Questo potrebbe accadere nel caso in cui El Fideo non dovesse rinnovare il suo contratto, in scadenza nel 2021. La trattativa, al momento, è in fase di stallo, con il direttore sportivo delLeonardo che avrebbe proposto un’offerta con stipendio al ribasso per l’ex Real Madrid. La preferenza del calciatore sarebbe quella di restare all’ombra della Tour Eiffel, ma col prolungamento in stand-by potrebbe iniziare a guardarsi ...