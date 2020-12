De Micheli: “Per le Feste dobbiamo dissuadere ogni trasferimento immotivato” (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per le festività “cercheremo di dissuadere ogni trasferimento immotivato ma non c’è stato nessun assalto, nessuna corsa all’acquisto di biglietti“. Queste le parole della ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, nel corso di un intervento alla trasmissione “Che tempo Che fa” su Rai3. “Noi dobbiamo dissuadere il più possibile: se stiamo insieme a Natale, come vorremmo, corriamo dei rischi. Noi continuiamo a chiedere che le persone non ricevano persone non conviventi” ha aggiunto in conclusione la ministra. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 7 dicembre 2020) Per le festività “cercheremo diimmotivato ma non c’è stato nessun assalto, nessuna corsa all’acquisto di biglietti“. Queste le parole della ministra delle Infrastrutture Paola De, nel corso di un intervento alla trasmissione “Che tempo Che fa” su Rai3. “Noiil più possibile: se stiamo insieme a Natale, come vorremmo, corriamo dei rischi. Noi continuiamo a chiedere che le persone non ricevano persone non conviventi” ha aggiunto in conclusione la ministra. SportFace.

