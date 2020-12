Crotone-Napoli, le probabili formazioni: Gattuso punta su Andrea Petagna (Di domenica 6 dicembre 2020) Crotone e Napoli scenderanno in campo nella giornata di oggi alle ore 18. Gli uomini di Rino Gattuso sanno che per non perdere il treno della Champions è necessario vincere, e, per questo, il mister è pronto a schierare gli uomini migliori. Non sarà della partita, però, Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è infatti ancora infortunato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 6 dicembre 2020)scenderanno in campo nella giornata di oggi alle ore 18. Gli uomini di Rinosanno che per non perdere il treno della Champions è necessario vincere, e, per questo, il mister è pronto a schierare gli uomini migliori. Non sarà della partita, però, Victor Osimhen. L’attaccante azzurro è infatti ancora infortunato L'articolo

