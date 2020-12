Coronavirus, in Lombardia 2413 nuovi casi e 140 decessi (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.413 i nuovi positivi in Lombardia, nelle ultime 24 ore, a fronte di 26.026 tamponi effettuati, su un totale di 4.279.332 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 116.379 (+623) e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 140 decessi che portano il numero delle vittime complessive 23.024. I casi totali da inizio pandemia, invece, salgono a 429.109. Le persone ricoverate con sintomi, in Lombardia, sono 6.372 (-182), 807 (+2) in terapia intensiva, mentre sono 109.200 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 289.706 (+1.650). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 6 dicembre 2020) ROMA (ITALPRESS) – Sono 2.413 ipositivi in, nelle ultime 24 ore, a fronte di 26.026 tamponi effettuati, su un totale di 4.279.332 da inizio emergenza. E’ quanto si legge nel bollettino del ministero della Salute e della Protezione Civile. Il totale delle persone attualmente positive in regione arriva a 116.379 (+623) e, nelle ultime 24 ore, ci sono stati 140che portano il numero delle vittime complessive 23.024. Itotali da inizio pandemia, invece, salgono a 429.109. Le persone ricoverate con sintomi, in, sono 6.372 (-182), 807 (+2) in terapia intensiva, mentre sono 109.200 i soggetti in isolamento domiciliare. I guariti/dimessi dall’inizio dell’emergenza sono 289.706 (+1.650). (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

