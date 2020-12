Calcio | Serie A 2020-2021 | poker del Napoli a Crotone | il Milan batte la Sampdoria a Genova e mantiene la vetta

Leggi su oasport

(Di domenica 6 dicembre 2020) Due gli incontri andati in scena a chiosa della domenica della decima giornata delladi. Il turno di campionato ha sorriso ae ache hanno centrato i tre punti nei loro impegni in trasferta. I partenopei si sono imposti nettamente all’Ezio Scida contro il: un 4-0 che non ammette repliche per gli uomini di Rino Gattuso. A dare il via alle danze è stato Lorenzo Insigne che, imbeccato da Zielinski, ha trovato la via della rete al 31?. Nella ripresa, l’espulsione di Petriccione ha messo in discesa il confronto ai campani, a segno con Lozano al 58?, Demme al 76? e con Petagna nei minuti di recupero. Unper la formazione napoletana, terza in classifica generale con 20 punti a -6 dal...